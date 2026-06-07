警察車両の赤色灯愛知県警は7日、名古屋市中区の交差点で女性をはねて逃走し、死亡させたとして、道交法違反（救護義務違反など）と自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで同県大治町、会社員角田啓容疑者（21）を逮捕した。女性は200メートルほど離れた場所で倒れており、引きずられた可能性もあるとみて調べている。逮捕容疑は7日午前1時半ごろ、ワゴン車を運転し中区錦2丁目の交差点を右折する際、横断歩道を渡っていた