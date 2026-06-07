サッカーのW杯北中米大会（11日開幕）に出場するイラン代表が7日、大会期間中のベースキャンプ地となるメキシコ北西部のティフアナに入った。合宿を行っていたトルコから移動して現地時間の早朝に到着。複数の地元メディアによれば、米国との軍事的緊張が高まっている中、空港から宿舎まで軍と警察が厳重な警備を行ったという。イラン代表は当初、1次リーグ3試合の会場となる米国で西部アリゾナ州トゥーソンに拠点を置く予定