メ～テレ（名古屋テレビ） 7日未明、名古屋市中区錦で起きた死亡ひき逃げ事件で、警察は21歳の会社員の男を逮捕しました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、愛知県大治町の会社員、角田啓容疑者（21）です。 警察によりますと、角田容疑者は7日未明、ワンボックスカーを運転して中区錦の交差点を右折する際、横断歩道を渡っていた近くに住む村田あかねさん（29）をはねて死亡させ、その場から逃げた疑いが