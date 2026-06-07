メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で赤ちゃんの健やかな成長を願う「泣き相撲」の行事が開かれました。 高山市にある「飛騨護国神社」の泣き相撲は、泣き声で厄を払うとともに赤ちゃんの幸せと健康を願う行事で、今回で12回目です。 地元をはじめ、遠くは東京都や岡山県から去年産まれた赤ちゃん300人が参加しました。 飛騨の民芸品として広く知られる「さるぼぼ」の衣装に身を包み、保護者に抱えられ、土