ピザーラの人気企画「贅沢シリーズ」から、新商品『極上のステーキ＆シュリンプクォーター』が2026年6月10日（水）より期間限定で登場します。ジューシーなステーキやぷりぷりの大海老、さらに長年愛される人気ピザまで、一枚で楽しめる贅沢な内容が魅力。また、人気の『究極のマルゲリータクォーター』もラインアップし、特典付きキャンペーンも同時開