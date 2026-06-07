アイドルグループ・STU48の石田千穂が7日、活動拠点である広島県の広島県民文化センター多目的ホールで卒業公演を開催し、グループとしての最終活動日を迎えた。 2017年3月に15歳で1期生として加入し、長年グループの中心メンバーとして牽引してきた石田さん。この日の自己紹介では「最後のキャッチフレーズいきます！」と笑顔を見せ、定番の挨拶とともに「今日披露する曲は全部最後になると思うので、一曲ずつ噛みログインして続