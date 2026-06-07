１２回に勝ち越されぼうぜんとベンチに戻る横浜ＤｅＮＡ・山崎＝横浜（花輪久写す）雨中のマウンドで、ＤｅＮＡの山粼康晃が肩を落とした。延長十二回に逆転を許し、２戦連続の背信投球となった。２−２の延長十二回、８番手で登板。先頭から連打で無死一、三塁とされ、庄子の一塁へのセーフティースクイズで勝ち越される。続く海野には適時二塁打を浴び、万事休した。先発の尾形は５回１失点で降板した。先発として