お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が７日、独自のインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」で緊急生配信を行った。この日浜田は、大阪・吹田の万博記念公園で開催された「ごぶごぶフェスティバル」に出演。公式Ｘでは、「ごぶごぶフェス終演直後の浜田雅功が緊急生配信！“終わりたてホヤホヤ”の声を、生配信でお届けします！」と、開始予定時間の約３０分前に予告していた。生配信は