【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、6月7日に放送された。次回予告に櫻井翔が登場し、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「翔くんいた？」日曜劇場「ＧＩＦＴ」注目の最終回予告◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズ