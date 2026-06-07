◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸２２―１３東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）２季連続で決勝に臨んだ東京ベイは、神戸に１３―２２で敗れて３季ぶり２度目の優勝はならず。先発したＣＴＢ広瀬雄也は「今日負けてしまったことを受けいれて、決勝だから特別ということはなく、いつも通り帰って映像をみて、成長できるように頑張りたい」と語った。普段は冷静沈着、落ち着いた広瀬が吠えたのは、１