◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）広島・小園は、心の底から“再会”を楽しんだ。２点リードの４回２死一、二塁。かつての戦友が３番手でコールされると、胸が高鳴った。同学年でＵ１８日本代表で共闘したオリックス・吉田と８年目で公式戦初対戦が実現。「真っすぐを投げてこなかった（笑）」と、想定外の初球変化球を右前へ運んだ。１９年フレッシュオールスター（楽天生命）