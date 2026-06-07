クマが目撃されたのは札幌市中央区円山西町2丁目です。6月7日午後6時半ごろ、荷物を配達中の40代の男性が、車の中から体長約2メートルのクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマは車から約5メートル先の茂みの中にいて、車に気が付き山の方へ戻っていったということです。通報を受けた警察が現場を確認しましたがクマの発見には至らず、その後、新たな目撃情報もありません。付近に中学校があるため、警察は8日