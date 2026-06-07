＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦の最終ラウンドが開幕。日本時間午後10時45分、第1組が1番からコースへと飛び出していった。【連続写真】畑岡はまるで“サスペンション”強さの秘密は足にあった日本勢最上位のトータル4アンダー・5位タイにつける畑岡奈紗は、翌8日（月）午前4時15分にスタート。悲願のメジャー初優勝へ、2打差逆転を狙う。ト