放送作家の野々村友紀子氏（51）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。夫の「後でやる」に「今やって」と言う妻の心理を明かした。この日は野々村氏が「妻がなぜ怒るのか？わからない夫たち」の質問に答える形で番組が進行。結婚7年目の「鬼越トマホーク」の金ちゃんから「たまに皿洗いをするんですけど、“すぐにやってよ”って言われても、“後でやるわ”って。で、テレビとかちょっと見て、その後や