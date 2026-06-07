テレビ東京系「有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」が７日に放送され、有吉弘行がＭＣを務めた。この日は、昨年のＭ−１グランプリ優勝でブレーク中のたくろう・きむらバンド、赤木裕がゲスト出演した。きむらは、４月から上京したことに触れ「東京に来たてなんで…」と「東京でこういう奴には気をつけろという人はいますか？」とフリップで有吉に相談した。きむらは「東京っていろんな人もい