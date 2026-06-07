【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.123】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。 夏に食べたい、人気の寒天スイーツ 夏になると、つるんと冷たいスイーツが恋しくなりますね。手軽に作れておいしい「牛乳寒天」は、夏にこそ食べたいおやつです。今回はクックパッドで1500人以