NBAは6月7日（現地時間6日、日付は以下同）、「NBAファイナル2026」第2戦でミッチェル・ロビンソン（ニューヨーク・ニックス）に科されたテクニカルファウルを取り消した。 問題の判定は第2クォーターに発生した。ロビンソンとビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）の小競り合いの際、ロビンソンのみにテクニカルファウルが宣告された。NBAは試合後のレビュー