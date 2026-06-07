TVアニメ『令和のダラさん』第1話・第2話先行上映イベント「令和の時代に大丈夫なの!?ver.」が6月7日に東京・ユナイテッド・シネマ豊洲で開催され、ダラさん役の田村睦心、三十木谷日向役の津田美波、三十木谷薫役の寺澤百花、本作の公式コスプレイヤーを務める風吹ケイが登壇した。 参考：『令和のダラさん』REIRIEのED主題歌入り本予告第2弾公開声優に杉田智和、早見沙織ら 本作は、ともつか治臣による同名漫画を