大腸がんの手術費用とは？メディカルドック監修医が大腸がんの手術費用や入院費用などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんの手術費用」はご存知ですか？ステージ別の治療法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：齋藤 雄佑（医師）日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っ