オートバイの世界選手権シリーズ第8戦、ハンガリー・グランプリ（GP）は7日、ハンガリーのバラトンフカヤルで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（アプリリア）は4位だった。マルク・マルケス（スペイン、ドゥカティ）が優勝した。（共同）