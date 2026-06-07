女子ゴルフの吉田優利が７日、自身のインスタグラムを更新。「優勝（トロフィー）」「一番（人さし指）」「拍手」の三つの絵文字だけ記し、妹で同じくプロゴルファーの鈴との２ショットなどを投稿した。妹の鈴はこの日、ヨネックス・レディースでツアー初優勝。優利は４勝しており、史上４組目の姉妹Ｖとなった。優利は絵文字で優勝を祝福。自身のアップルウォッチ内の２ショットや妹のオフショット、妹をキャディープレーす