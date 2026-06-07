バランスのいい食事は子どもの健康のために重要ですが、好き嫌いが多い子どもに野菜を食べさせるのは困難な場合があります。新たな研究では、妊娠中の母親が野菜を食べていた場合、生まれてきた子どもは野菜を嫌いになりにくい可能性があると判明しました。Developmental Psychobiology | Developmental Biology Journal | Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dev.70165Young children have long-la