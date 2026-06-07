◆米大リーグドジャース９―２エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で出場。初回先頭に内野安打で出塁すると、打者一巡した２度目の打席で６月初アーチとなる１１号２ランを放った。日米通じて自身初の“珍記録”で球団５年ぶりの１イニング９得点の猛攻を締め、先発の山本由伸投手（２７）を