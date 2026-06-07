モデルのAYUMI（51）が7日、自身のインスタグラムを更新。息子が20歳の誕生日を迎えたことを報告し、母子ショットを公開した。「息子が20歳になりました。元気で育ってくれてありがとう」と書き出し、「我が子がハタチになるだなんて感慨深いです。この20年、長かったはずなのにあっという間でした」と振り返った。大きなケーキを前に、長男と愛犬との3ショットも披露した。「私の夢の1つに、自分のお母さんのような母親にな