男性8人組「MAZZEL」が初の全国アリーナツアーを完走した。6、7の両日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行った追加公演で計2万4000人を動員。MUZE（ファンの総称）で満員となった自己最大規模の公演にKAIRYU（25）は「デビューから3年でこの景色を見られたのは幸せ」とかみしめた。ライブ中盤にRAN（23）は感慨に浸った。「3年前にすぐそこのホールでデビューイベントをして“代々木に立てるといいね”って話していた。あの