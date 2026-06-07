お笑いタレント・有吉弘行（52）が7日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。アイドルを巡る後輩芸人の発言にツッコミを入れる場面があった。この日は「ももいろクローバーZ」の熱狂的なファンを公言している「新宿カウボーイ」石沢勤がアシスタントとして出演。そこで結婚経験のないメンバーが玉井詩織だけという話題になると、石沢は「いいですねぇ。だから僕が応援するのは玉井さんにな