◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）腰の張りのためこの日の試合を欠場した西武・平沢大河内野手について、西口監督は試合後「休み明け、火曜日の状態を見て決めたい」と説明した。試合前練習には参加し、打撃練習は行っていたが、腰の張りのため試合を欠場していた。平沢は現役ドラフトで移籍２年目の今季、開幕８戦目の４月５日に１軍に合流。４月は１４試合に出場