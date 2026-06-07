◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）神戸が東京ベイを２２―１３で破り、リーグワン初優勝。トップリーグ（ＴＬ）を通じて７季ぶりとなる栄冠に輝き、４０歳のプロップ山下裕史は「嬉しいですよ。（試合後の）ビールがおいしかった。これからも、飲みますけど」と、目尻を下げた。リーグワン創設５季目、レギュラーシーズンを１位で通過し、初の決勝も勝ちきった