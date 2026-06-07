「地球のためにいいこと」を考える、日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク』略してグップラ。前回5月31日のバンキシャ！では、ハワイの海で日本からも漂着していた海洋ゴミを目撃しました。海の生態系を脅かす問題のひとつとなっていました。今回は、その海洋ゴミの流出を防ぐ取り組みを取材しました。【真相報道バンキシャ！】■海に流出するプラスチック製漁具、推計で年間約2400トンバンキシャ！の石川みな