広東省広州市とカザフスタンの首都・アスタナを結ぶ初の直行便であるエア・アスタナのKC8217便が3日早朝、広州白雲国際空港に着陸した。粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）の主要都市とアスタナを往復する初の国際線でもあり、中国と中央アジア地区を結ぶ空の交通ネットワークがさらに整備され、中国のハイレベルの対外開放