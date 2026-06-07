占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月8日〜6月14日の運勢を西洋占星術で占います。欠け行く月のサイクル。物事は緩み、ほぐれていき、無理に無理を重ねてきた話は、淘汰（とうた）されそう。苦労がふいになったり、仕切り直すことになったりしそうですが、長い目で見れば、修正がかかってよかったということになりそう。金星は、納得、満足のいく成果を上げて、次のフィールドへ。新しい挑戦も始ま