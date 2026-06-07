お笑いタレント・有吉弘行（52）が7日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、親知らず抜歯時のつらい経験を明かす場面があった。今月4日から10日までが「歯と口の健康週間」ということで、今回のテーマは「歯と口にまつわる話」となった。そこで有吉は「俺は親知らずが真横に生えちゃったから、大手術で。ほぼ全身麻酔みたいな感じで、とんかちでガツガツ削っていってさ」と言い「めっちゃ