俳優の柄本佑（39）が7日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。弟の俳優・柄本時生（36）とケンカをしたことがない理由について語った。番組では柄本家がよく利用する東京・下北沢のカフェのオーナーを取材し、子供の頃はいじめっ子に遭遇した弟を佑が助けに行ったエピソードが明かされた。時生との関係について「仲は良いです」と笑い、「（ケンカは）全然ないんですよ。ゼロです」と告白。