在りし日の最首悟さんをしのぶ（左から）三好春樹さん、小林敏志さん、鈴木励滋さん＝７日、アートフォーラムあざみ野知的障害のある娘との日々を語り継ぎ、２月に８９歳で死去した社会学者、最首悟さんをしのぶセミナーが７日、横浜市青葉区のアートフォーラムあざみ野で開かれた。高齢者介護や障害福祉の関係者ら約９０人が詰めかけ、頼り、頼られる人間の関係性を重んじた最首さんの生き方に思いをはせた。 最首さんは福