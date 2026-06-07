【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、7日に放送された。悲劇的な展開に、視聴者から悲しみの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ＧＩＦＴ」涼（山田裕貴）、視聴者衝撃の展開「信じたくない」◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「