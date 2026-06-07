男性8人組「MAZZEL」がグループ初のアリーナツアーを完走した。6、7日の両日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行った追加公演で、約2万4000人を熱狂させた。――以下、7日公演のメンバーあいさつKAIRYU「この代々木、MAZZELみんな夢の舞台だったのでめちゃくちゃ準備してきたものの、皆さんと一緒なので大成功なんじゃないかなと思います。デビューから丸3年でこの景色を見られているのは率直にうれしい。3年で僕らがこの