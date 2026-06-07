俳優でタレントのMEGUMIさんが6日、自身が企画・プロデュース・出演する映画の公開記念舞台挨拶に登場。プロデューサーとして映画に関わったきっかけについて語りました。映画『FUJIKO』（全国公開中配給：Atemo、© 2026 FUJIKO Film Partners）は、5月にイタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭のコンペティション部門に正式出品され、最⾼賞にあたる『ゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry