米俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優の芝田璃子（31）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。家事分担などについて語った。この日スタジオにゲストとして出演した芝田に、共演者も興味津々。「家事の分担みたいなのは？」と聞かれた芝田は「もうゼロですね。0：0」と答え、どういうことかわからないスタジオ内にプロのハウスキーパーがする、と説明があり、納得の表情に。「ケンカしたことは？」には