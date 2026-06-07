体操女子で東京五輪銅メダリストの村上茉愛さんが８日、自身のインスタグラムを更新。「着物でお友達の結婚式へ素敵な１日でした！！！」と記し、和服姿の写真を投稿した。「着物（訪問着）は母に着付けてもらいました朝早くからありがとう」とつづった村上さん。落ち着いた色合いの着物姿は、洋服姿とは違った大人な雰囲気を醸し出した。フォロワーからは「お着物も茉愛さんも素敵です」「帯の結び初めて拝見しました。