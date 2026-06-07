いよいよ今年の＜SATANIC CARNIVAL＞も大詰め、SATAN STAGEへ登場したのは皆勤賞に近いほど出演も重ね、＜SATANIC CARNIVAL＞の顔役のひとつとも言っていい存在であるSHANKだ。熱情は胸の内に潜め、ナチュナルなスタンスは崩さない。SHANKはSHANKとでも言うべきか、Mad Caddiesの「Backyard」が降り注ぐ中、いつもの歩幅で登場し、足元を確かめる。その姿は本当に頼もしく、余計な言葉は挟まず、第一声は口火を切る「Surface」だっ