今のライフスタイルにマッチするのは、忙しいなかでも手間なく履ける機能的なデザインのシューズ。そんな機能性シューズを求める大人女性には【ワークマン】が狙い目かも！ 足をスッと入れやすく、脱ぐのも楽にできそうなスリッポンとマザーズシューズを、それぞれの特徴を比較しながら紹介します。ストレスフリーにお出かけできる理想の一足を探してみて。 耐油耐滑仕様で歩きやすいスリッ