Knosisはどのジャンルにも収まらず、容易にカテゴライズできない音楽だ。RYO(Vo)本人がそれを一番自覚しているのか、＜SATANIC CARNIVAL 2026＞初出演に際して、リハ中に演説を挟み、「流れ者が行き着く音楽」と形容していた。言い得て妙だ。誇り高きハミ出し者の宴、前人未到のエクストリームミュージックを浴びるべく、HELL STAGEはたくさんの人で溢れ返っていた。「じゃあ始めようか、サタニック！」と声をかけ、オープニングは