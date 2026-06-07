◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）決勝は、レギュラーシーズン１位の神戸が、同３位の東京ベイを２２―１３で下し、リーグワン初優勝。トップリーグ時代を通じて７季ぶりの頂点に立った。試合中には、過去最多となる１シーズンの総入場者数が、今季１〜３部で過去最多の１３２万２３４３人だったと発表され、決勝会場のＭＵ