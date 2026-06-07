【競馬】3歳以上1勝クラス（6月7日／阪神競馬場・3歳以上・牝・ダート1800メートル）【映像】15番手から直線一気“ごぼう抜き”のエグい鬼脚（実際の映像）7日の阪神7Rで3歳牝馬のケイツーリーブル（美浦・千葉、父ジャスタウェイ）が直線一気の追い込みで勝利。その豪脚に多くのファンが驚いている。1勝クラスを4度出走して勝ち切れていなかったケイツーリーブルは、この日も後方待機