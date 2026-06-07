俳優の安達祐実さんは6月7日、自身のInstagramを更新。黒柳徹子さんとのツーショットを披露しました。【写真】安達祐実、黒柳徹子とのツーショット「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！」安達さんは「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！ 6月9日13:00 #徹子の部屋 ぜひ！」とつづり、1枚の写真を投稿。安達さんが12年ぶりに再会したという、俳優でタレントの黒柳徹子さんとのツーショットを披露しています。この投稿にコメントで