7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが6月5日と6日の2日間、日本武道館でデビュー3周年を記念したライブ『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』を開催。南なつさん（25）が、デビューから3年間で特に成長したメンバーに選ばれました。桐原美月さん（23）、福山梨乃さん（28）、小川奈々子さん（26）、南なつさん（25）、立花琴未さん（24）、宮野静さん（24）、村川緋杏さん（26）の7人で2023年3月に