ロックバンド・ＦＬＯＷが主催するアニソンロックフェス「ＦＬＯＷＴＨＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」が７日、横浜・ぴあアリーナＭＭで開催され、２日間の日程を大盛況の内に終えた。今年が３年目となる「ＦＬＯＷフェス」には、ＨＯＭＥＭＡＤＥ家族、ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥら多くのアーティストが参加。１日目にはｈｉｄｅｗｉｔｈＳｐｒｅａｄＢｅａｖｅｒが登場し、夢のコラボが実現。スクリーンに映し出さ