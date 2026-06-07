ダウンタウン・浜田雅功がCEO（Chief Event Organizer）を務める野外フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』が6日と7日、万博記念公園で開催された。3年目の開催となった今回は、会場を関西最大級の野外会場「東の広場」に移転し、過去最大スケールのフェスが実現。2日間で計5.4万人を動員した。【ライブ写真】超ボリューム約280枚！『ごぶごぶフェス』の2日間のフォトDAY1（6日）は、SOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校の