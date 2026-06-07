女性アイドルグループ「バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI」が7日までに公式サイトを更新し、メンバーの望月みゆの結婚を発表した。相手は一般男性だという。「本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕♡お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました。2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始めアイドルとして一人の女性として年を重ねる中で健やかに活動を続けてこら