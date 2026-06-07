「ボクシング・東洋太平洋ライト級タイトルマッチ」（７日、錦秀会住吉区民センター）同級１位の今永虎雅（２６）＝大橋＝が２-０の判定（９５-９５、９６-９４、９７-９３）で王者・仲里周磨（２９）＝オキナワ＝に競り勝ち、王座を獲得した。河内長野市出身の今永が地元大阪で接戦を制し、再起戦で東洋太平洋王座をつかんだ。奈良・王子工時代に史上初となる高校８冠に輝き、アマ１０冠の実績を誇る。日本ライト級王座を返